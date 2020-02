Martin Kušej: Lammfrommer Musterschüler

In der Burg rangieren „Die Hermannsschlacht“ ( Kušej), „Der nackte Wahnsinn“ und „Faust“ (Kušej-Übernahmen) sowie „Mephisto“ und „Medea“ (aus der Ära Bergmann) im Ranking weit vorne. Ausführlicher will der Direktor aber nicht werden: „Das ist bei uns so eng wie die Platzierung bei der Streif und sagt wenig aus.“ Bis Ende Dezember lag die Auslastung in der Burg bei 81,5 Prozent und im Akademietheaters bei 86 Prozent. Das ist voll in Ordnung so. ( Matthias Hartmann hatte die Auslastung auf 90 Prozent gejazzt – aber um den Preis eines Finanzskandals.)