Burgtheater-Prozess: Stantejsky zu zwei Jahren bedingt verurteilt

„Fehldarstellungen“

Wirtschaftsprüfer Peter Wundsam ortete bei der Verhandlung am Montag zunächst „wesentliche Fehldarstellungen“ bei der Bilanzerstellung in den Jahren 2008 bis 2013. Er bemängelte, dass unter Stantejsky skartierte Produktionen (ausgelaufene Inszenierungen) am Ende der jeweiligen Saison nicht abgeschrieben wurden. Man habe die Stücke „wider besseren Wissens im Anlagevermögen behalten“.

Insgesamt wurden laut Wundsam mit dieser Methode zwischen 2009 und 2013 über 3,4 Millionen Euro fälschlicherweise in der Bilanz dargestellt. „Wesentliche Fehldarstellungen“ kreidete Wundsam der Angeklagten auch im Zusammenhang mit „Kostenaktivierungen“ an.

Stantejsky war im bisherigen Verhandlungsverlauf zu den zentralen Vorwürfen der Anklage teilweise geständig, hatte jedoch eine persönliche Bereicherung bestritten. Ihre Mandantin habe zwar die finanzielle Lage beschönigt und „ Fehldarstellungen“ vorgenommen, betonte Verteidigerin Isabell Lichtenstrasser. Stantejsky sei es darum gegangen, „die miese finanzielle Lage des Burgtheaters zu bewältigen“ und das Ansehen des Hauses hochzuhalten.

„Übermaß Perfektion“

Stantejsky habe ein Übermaß an persönlicher Energie in „ein beinahe unerreichbares Ziel, die schwarze Null“ gesteckt, erläuterte der Psychiater Kurt Meszaros. Der Versuch, die Schieflage zu bewältigen, habe Stantejsky auch deswegen Kraft gekostet, weil ihr „ein hohes Maß an Perfektionismus“ eigen sei.

Stantejsky habe schließlich psychiatrische Behandlung in Anspruch genommen, sie sei aber im inkriminierten Tatzeitraum zurechnungsfähig gewesen. Das Burn-out-Syndrom habe sich nicht auf ihre Schuldfähigkeit ausgewirkt.