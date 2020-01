Burgtheater-Prozess geht weiter: "Wesentliche Fehldarstellungen"

Mit der Erörterung des Gutachtens des Buchsachverständigen Peter Wundsam ist am Montag am Wiener Landesgericht der Prozess gegen die ehemalige kaufmännische Geschäftsführerin des Burgtheaters, Silvia Stantejsky, fortgesetzt worden. Der Wirtschaftsprüfer ortete „wesentliche Fehldarstellungen“ bei der Bilanzerstellung in den Jahren 2008 bis 2013.

Wundsam bemängelte vor allem, dass unter Statejsky skartierte Produktionen - ausgelaufene Inszenierungen, die sich nicht mehr am Spielplan fanden - am Ende der jeweiligen Saison nicht abgeschrieben wurden. Man habe die betreffenden Stücke „wider besseren Wissens im Anlagevermögen behalten, obwohl sie nicht mehr aufgeführt wurden“, stellte der Gutachter fest. Damit sei „eine wirtschaftliche Nützungsmöglichkeit“ suggeriert worden. Diese Praxis habe dazu geführt, dass jährlich um bis zu 1,6 Mio. Euro erhöhte Aktiva ausgewiesen wurden. Insgesamt wurden laut Wundsam mit dieser Methode zwischen 2009 und 2013 über 3,4 Mio. Euro fälschlicherweise in der Bilanz dargestellt.