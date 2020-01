Der Burgtheater-Skandal in sieben Fragen und einem Kommentar

Es lässt sich zusammenfassen: Es war ein Skandal, der für kaum jemanden Konsequenzen hatte, obwohl der Rechnungshof Misswirtschaft und Kontrollversagen festgestellt hat.

Wie konnte es soweit kommen?

Man muss die ganze Affäre in einem bestimmten Licht sehen: Bis 1999 war das Burgtheater in Staatsverwaltung. Erst mit der Ausgliederung erlangte es finanzielle Selbstständigkeit, traditionell war der Verwaltungsapparat bürokratisch und intransparent (mit Barauszahlungen an Künstler etc.) geprägt. Stantejsky kommt aus diesem System, sie war seit 1980 am Theater, wo sie als „gute Seele“ des Hauses galt, zu der man mit Problemen – auch finanziellen – kommen konnte.