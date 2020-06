Das Ende des Burgtheaterfriedens

Das Ungarische Nationaltheater verzichtet auf eine Teilnahme am für März geplanten "Ungarn-Festival" am Wiener Burgtheater. Das teilte Intendant Attila Vidnyanszky dem Burgtheater-Direktor Matthias Hartmann in einem Brief mit. Wie die ungarische Nachrichtenagentur MTI am Sonntag zitiert, hätte Vidnyanszky als Gründe der Absage die "um das Burgtheater entstandene unsichere Lage" angeführt.

Der Intendant berief sich in seinem Brief auf Informationen aus Wien. "Wir lesen in den Medien, dass das von Ihnen geführte Theater bei einem Budget von 50 Millionen Euro 8,3 Millionen Euro Verluste anhäufte." Diese Nachrichten würden im Zusammenhang mit Hartmann weiter von "Veruntreuung, Datenfälschung, kreativer Buchhaltung, Überweisen von öffentlichen Geldern auf Privatkonten" und darüber berichten, dass "Sie Ihren Bruder und Schwager mit der Leitung des Jugend-Programms betrauten". Vor diesem Hintergrund sei das Burgtheater "nicht der richtige Schauplatz, um hinsichtlich der Angelegenheiten eines anderen Landes die Vermittlerrolle zu spielen".