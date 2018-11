Einigung mit dem Burgtheater: Pension für Matthias Hartmann

Die Einigung dürfte am Freitag unterzeichnet werden. Zur Zahlung bittet man die Versicherungen: Jene des Burgtheaters zahlt Hartmann ungefähr 400.000 Euro für entgangene Einnahmen – und die für Hartmann abgeschlossene Geschäftsführerversicherung überweist der Burg in etwa die gleiche Summe an „Sowiesokosten“. Auch die Versicherung der Wirtschaftsprüfer, denen die Schieflage der Burg nicht aufgefallen war, wird zahlen. Das Theater dürfte insgesamt eine Million Euro erhalten.

Hartmann bekommt zudem ein Goodie. Für ihn zahlte die Burg zehn Prozent des Gehalts in eine Pensionskassa ein. Die Anwartschaft beginnt aber erst nach fünf Jahren. So wäre das Geld verloren, da Hartmann ja nach bereits viereinhalb Jahren gefeuert wurde. Daher wird die Entlassung in eine einvernehmliche Trennung umgewandelt – erst mit Herbst 2014.

Wenn Ihr Tratschpartner der Chef der Pensionskassa wäre: Er würde schäumen vor Wut.