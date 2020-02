Das doppelte Leonorchen: Staatsopern-"Fidelio" ist ein Desaster

Die Idee, eine neue Textfassung zu erstellen und Beethoven damit den Anschein alles Biedermeierlichen zu nehmen, hat Charme. Aber müssen diese Dialoge von Moritz Rinke wirklich so banal sein?

„Liebe ist ein Ort“ ( E. E. Cummings), „Liebe ist groß“, „Liebe macht blind“ – so spricht Leonore. Diese wiederum ist bei Niermeyer in zwei Personen aufgespaltet. Eine Sängerin und eine Schauspielerin sind da am Werk, wobei die Schauspielerin (zu wenig präsent: Katrin Röver) ihr singendes Pendant immer wieder zu Taten ermuntert. Nicht die Liebe zu Florestan zählt, die ganze Welt muss Leonore befreien. Frei nach dem Motto: „Wir schaffen das!“

Geschafft hat Niermeyer im hässlichen Bahnhofshallen-Einheitsbühnenbild (dieses steht symbolisch für das Gefängnis) von Alexander Müller-Elmau aber nur eines:

Plattes, banales, fades Pseudo-Regietheater von vorgestern, dem jeder (Be-)Zug zur Gegenwart fehlt.

Ja, die in der Urfassung musikalisch stark aufgewertete Marzelline darf hier erkennen, dass Fidelio kein Mann ist und ihrer lesbischen Liebe freien Lauf lassen. Soll sein. Auch dass Rocco mehr Haus-, denn Kerkermeister ist (grauenhaft die Kostüme von Annelies Vanlaere) mag durchgehen. Und dass Jaquino an einen brutalen KZ-Kapo erinnert, hat auch noch irgendwie eine Logik. Dass Leonore von Pizarro (man erkennt den Bösewicht am roten Anzug) ermordet wird und sich die finale Erlösung (Achtung: hier ist dann Disco-Look angesagt) nur herbei träumt, mag auch noch angehen.