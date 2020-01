Regisseurin Niermeyer: "Man muss die Demokratie verteidigen"

Im Original überlebt Leonore. Ist Ihr Ende nicht ein Widerspruch, eine Umkehrung der Befreiungsoper?

Mir geht es darum, dass man Beethovens Utopie ernst nimmt. Ich sehe Leonore als Märtyrerin, die für ihre Idee stirbt. Der originale Schluss, in dem plötzlich ein Minister erscheint und alles ganz einfach gelöst wird, ist für jede Inszenierung eine Herausforderung. Aber im Sterben bekommt ihre Hoffnung eine viel größere Dimension.

In welcher Zeit spielt das?

Es könnte heute sein. Das Gefängnis ist eine ausrangierte, alte Bahnhofshalle, die zum Gefängnis umfunktioniert wurde. So etwas geschieht heute immer wieder in Europa, weil die Gefängnisse überfüllt sind. Meinungs- und Pressefreiheit wird in den rechtspopulistisch geführten Ländern immer häufiger eingeschränkt. In Polen, in Ungarn verlieren Künstler ihre Jobs. Man hat das Gefühl, dass diese Bedrohung immer näher rückt, dass man die Demokratie verteidigen muss. Zum Glück dürfen wir in Österreich und Deutschland offen unsere Meinung sagen. In vielen unserer Nachbarländer ist das nicht mehr so leicht möglich.

Warum wählen so viele rechts?

Aus Wut, Panik, Hysterie. Inhalte spielen oft keine große Rolle. Viele haben die Flüchtlingskrise als beängstigend empfunden, was ich nicht nachvollziehen kann. Uns geht es doch wirtschaftlich so gut. In Deutschland ist die AfD eine echte Protestpartei gegen Angela Merkel. Viele Wähler wissen gar nicht, wofür diese Partei steht. Das einfach nur Dagegen-Sein verhindert einen wirklich politischen Diskurs.