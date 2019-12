Dirigent Manfred Honeck: Warum er sich eine "Beethovenkugel" wünscht

Und wie sieht es in den USA aus? Die finanzielle Lage vieler Orchester ist ja weniger gut, hat sich die Lage verändert und wie steht es mit der Zukunft? Spielt das Beethovenjahr in den USA eine Rolle?

Obwohl das Fundraising gegenwärtig mit Sicherheit gewaltigen Herausforderungen ausgesetzt ist, bin ich persönlich optimistisch. Es gibt noch viele herausragende Philanthropen, die die Kunst unterstützen, wenngleich es die jüngere Generation manchmal vorzieht, eher sozialen Projekten oder Bildungsinitiativen zu helfen, die zweifellos sehr wichtig sind. Unsere Aufgabe ist es, unaufhörlich darauf aufmerksam zu machen, dass eine Investition in Kultur eine Investition in die Gesellschaft ist. Und hier ist das Beethovenjahr ein willkommener Anlass, dies zu beweisen. Wir haben zum Beispiel in Pittsburgh beschlossen, die Symphonien Beethovens an verschiedenen Orten der Stadt aufzuführen. So spielen wir in einer Universität oder in einem historischen Gebäude, oder auch in einem eher ärmeren, unterentwickelten Stadtteil. Wir wollen damit Beethoven sozusagen unmittelbar in die Welt stellen.

Die Handlung des „ Fidelio“ wird ja angetrieben von der Liebe der Leonore – sie muss sich als Mann verkleiden, um ihren Geliebten zu retten. Das erinnert an die Diskussion um die Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau, die in der #MeToo-Debatte mitschwingt. Wie sehen Sie deren Auswirkungen auf die Klassikbranche?

Es ist wichtig, dass Übergriffe, wenn sie denn auch tatsächlich stattgefunden haben, geahndet werden. Die Klassikbranche galt lange als heile Welt, nahezu unantastbar. Missbrauch in all seinen furchtbaren Facetten findet in den meisten Teilen unserer Gesellschaft statt. Es ist wichtig, dass sich unsere Branche dieser Problematik stellt. Auch hier ist Fidelio wichtig: Mit der erfolgreichen Suche nach ihrem Gatten Florestan, der Opfer eines Amtsmissbrauches geworden ist, hat Leonore auch Gerechtigkeit wiederhergestellt. Es war eben eine Frau, die dies bewirkt hat…