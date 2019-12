Beethoven für alle: Highlights im Jubiläumsjahr 2020

Revolutionsmusik und Widerspruchsgeist, Disco-Schiff und Kinderprogramm: Der Wahlwiener Beethoven, der ab seinem 22. Lebensjahr für 35 Jahre in der Donaumetropole gelebt hat, soll 2020 für alle Publikumsgruppen und über Wien hinaus bekannt gemacht werden. Neben zahlreichen Konzerten und u. a. dem „Fidelio“ im Theater an der Wien und in der Urfassung in der Staatsoper wird Beethovens Musik und Geist auch in die Stadt hinausgetragen.

Und natürlich auch von den wichtigen Kulturinstitutionen des ganzen Landes gefeiert.

Das Beethovenjahr ist jedoch anders gestaltet als das Jubeljahr für Mozart: Bonn als auch Wien verzichten auf große selbst kuratierte Programmschienen und Uraufführungen (wie dereinst von Peter Sellars und Co zu Mozart). Vielmehr koordiniert und vermarktet das Büro " Beethoven 2020" das, was die Kulturinstitutionen selbst auf die Beine stellen. An Beethoven wird es jedenfalls keinen Mangel geben.

Ein (keineswegs vollständiger!) Überblick, programmatisch gegliedert:

Beethoven in Konzertsaal und Oper

Beethoven wird eigentlich immer gespielt – aber 2020 gilt es, ihm auch im Konzertsaal und in der Oper noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das kann man schon zum Jahreswechsel: Die Symphoniker spielen traditionell zu Silvester die 9. Symphonie. Und auch der Silvesterpfad in Wien steht im Zeichen Beethovens: Nach dem „Donauwalzer“ gibt es 2020 gleich die „Ode an die Freude“.

Und auch beim weltberühmten Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker erklingt im Musikverein Beethoven (bzw. Beethoven-Nahes): Das 2020 von Andris Nelsons geleitete Orchester spielt zu Ehren des Jahresregenten dessen „12 Contretänze“ sowie den Strauß-Walzer „Seid umschlungen, Millionen“. Auch die Filme zu den Balletteinlagen stehen im Zeichen Beethovens. Selbst das 150-Jahre-Festkonzert des Musikvereins bietet Beethoven. In den Wiener Konzertsälen folgen mehr hochkarätige Beethoven-Konzerte, als man aufzählen kann. Im Theater an der Wien gibt es neben dem „Fidelio“ u. a. mit „Egmont“ von Christian Jost eine Uraufführung.

An der Staatsoper gestaltet Amelie Niermeyer eine Urfassung („Leonore“, 1. Februar, dazu gibt es einen vierteiligen Liederzyklus). Die Inszenierung der dritten „Fidelio“-Fassung von Otto Schenk wird im April in einer hochkarätigen Besetzung gezeigt. Zum 100-Jahr-Jubiläum geben auch die Salzburger Festspiele Beethoven, zudem setzt der neue Leiter der Tiroler Festspiele Erl, Bernd Loebe, auf den Jahresregenten.