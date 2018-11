30 Jahre „Heldenplatz“: Ein Skandal als Parabel über Manipulation

Erinnerungen: Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann

Dass Österreich einen überraschen kann, das erlebte ich, als ich 1986 mein Engagement als Pressesprecherin von Claus Peymann am Burgtheater antrat, recht schnell. War doch in jenem Jahr die Wahl von Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten ein Schock für uns „Piefke“.

Was aber alles wirklich möglich war, das erfuhr ich dann, ungeschminkt und ohne Genierer, im Herbst 1988 im Zuge der „Heldenplatz“-Uraufführung. Eine ganze Republik schien Kopf zu stehen wegen einiger aus dem Zusammenhang gerissener Satzfragmente aus einem Theaterstück – Zitate, die u.a. der Kronen Zeitung zugespielt worden waren. Thomas Bernhard, renommierter Autor und großartiger Übertreibungskünstler, hatte Österreich, das er liebte und an dem er sich permanent abarbeitete, in seinem Stück über die Verdrängung der NS-Zeit offenbar ins Mark getroffen. Aber noch konnte die manipulierte und erregte Öffentlichkeit das eigentlich gar nicht wissen. Noch blamierten sich in überschlagender Eile der Bundespräsident, der Vizekanzler, ein Bundesparteiobmann und zahllose Sekundanten, die die Absetzung des Stücks, am besten gleich die Absetzung des Burgtheaterdirektors forderten. Während draußen eine völlig hysterisierte Öffentlichkeit sich gegenseitig aufschaukelte, versuchten im Theater der Regisseur und seine Schauspieltruppe für die Uraufführung zu proben.