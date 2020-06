Nestbeschmutzer, Blender oder Genie?

Thomas Bernhard Geboren am 9. Februar 1931 in Heerlen in den Niederlanden. Aufgewachsen in Wien, Seekirchen am Wallersee und Salzburg. Er litt seit 1949 an einer schweren Lungenkrankheit. Lebte seit 1965 in einem Bauern- hof in Ohlsdorf bei Gmunden. Neben dem Schwerpunkt Tod, Krankheit und Schmerz stand die Kritik an Österreich im Zentrum seiner Romane, Erzählungen, Theaterstücke und seiner autobio- grafischenWerke.In„Heldenplatz“, dem größten Skandal und größten Erfolg, thematisierte er 1988 den Antisemitismus, und er wurde zum „negativen Staatsdichter“.

Weitere Erfolge „Der Theater macher“, „Einfach kompliziert“, „Vor dem Ruhestand“ (derzeit im Theater in der Josefstadt) sowie „Die Macht der Gewohnheit“.

Der Tod Thomas Bernhard starb am 12. Februar 1989 im Alter von 58 Jahren in Gmunden.

Thomas-Bernhard-Satire Alexander Schimmelbusch präsentiert seine Thomas-Bernhard-Satire „Die Murau Identität“ (Metrolit Verlag) am 11. Februar um 20 Uhr im Café Phil, 1060 Wien, Gumpendorfer Straße 10-12.