Ibiza-Video: Razzia bei involviertem Anwalt war rechtens

"Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt unter anderem gegen einen Rechtsanwalt wegen des Verdachts, an der Herstellung des „Ibiza-Videos“ beteiligt gewesen zu sein. Es besteht der Verdacht, der Rechtsanwalt habe als Mittäter eine Aufzeichnung von privaten Äußerungen ohne Zustimmung der betroffenen Personen veröffentlicht, indem die Gesprächsaufzeichnungen dritten Personen zum Kauf angeboten wurden, sodass Teile dieser Aufzeichnungen letztlich in Medien veröffentlicht wurden", heißt es in einer Aussendung des Oberlandesgericht ( OLG) Wien. "Das Landesgericht für Strafsachen Wien (Erstgericht) hat die Hausdurchsuchung in der Wohnung, in der Kanzlei sowie in einem Tresor des Rechtsanwalts bewilligt. Dagegen richtet sich die Beschwerde, über die das Oberlandesgericht nun entschieden hat. Die Beschwerde war erfolglos."