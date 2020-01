Brisant: Straches Freunde wollten Ibiza-Video kaufen

Das war selbst für langgediente Ermittler eine neue Erfahrung. „Unmittelbar nach Betreten wurde mittels Bewegungsmelder eine innerhalb der Wohnung befindliche Alarmanlage aktiviert und es konnten auf dem Wohnzimmervorbau stehende Kameras wahrgenommen werden, welche aktiviert wurden und sich in Richtung der Beamten drehten“, heißt es in einem Amtsvermerk des Bundeskriminalamts vom 19. November 2019. Die Ermittler drehen die Kameras zur Seite. „Die Alarmanlage deaktivierte sich ohne weiteres Zutun von selbst.“

Wie erst jetzt durch die Online-Plattform EU-Infothek bekannt wurde, handelte es sich bei dieser Hausdurchsuchung um die Wohnung des Ibiza-Video-Regisseurs Julian H. in Wien-Donaustadt. Die Staatsanwaltschaft Wien hatte damals 15 Durchsuchungen am Stück durchgeführt und beschlossen, dass sie offiziell sagt, dass sie nichts sagt. Denn: Der Akt ist ein Verschlussakt. Gefunden haben die Ermittler in H.s Wohnung mehrere CDs und DVDs, eine externe Festplatte und eine PC-Tastatur, der dazugehörige Computer fehlte.