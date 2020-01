Strache macht Ernst: "Wien braucht eine Liste HC Strache"

"Gastredner"

Strache hatte erst vor wenigen Tagen angekündigt, als "Gastredner" beim ersten Neujahrstreffen der neuen Allianz für Österreich ( DAÖ) am 23. Jänner aufzutreten. DAÖ-Obmann Baron und Sprecher Gernot Rumpold gaben sich schon länger zuversichtlich, Strache als Spitzenkandidat für die Wien-Wahl gewinnen zu können.

Strache werde wie der "Phönix aus der Asche" zurückkehren, zeigte sich Rumpold am Freitag bei einer Pressekonferenz überzeugt. "Wir gehen davon aus, dass H.-C. Strache Spitzenkandidat wird", sagte er weiter. Die entsprechenden Gespräche würden laufen.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Bei der Wiener Gemeinderatswahl rechnet DAÖ laut eigener Aussage mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der FPÖ. Außerdem zeigte man sich bei der Allianz überzeugt, dass die laut Plan im Herbst stattfindende Wahl vorverlegt wird. Den Wahlkampf will man übrigens mit "Spenden von großzügigen Unterstützern" und Krediten finanzieren.

Die Allianz für Österreich war im vergangenen Herbst aus der Taufe gehoben worden - von drei Gemeinderäten, die der FPÖ den Rücken gekehrt hatten. Sie stießen sich am Umgang der FPÖ mit Strache. Dieser wurde nach der Ibiza-Affäre und gravierenden Spesenvorwürfen aus der FPÖ ausgeschlossen.

Inzwischen sind auch drei Bezirksräte in Favoriten zur DAÖ übergewechselt. In der Allianz geht man auch von weiteren Übertritten in den Bezirken wie auch im Gemeinderat aus.