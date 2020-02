Christian Pilnacek: Der (zu) mächtige Herr Sektionschef

In Zukunft wird er das unterlassen. Dafür hat Justizministerin Alma Zadić höchstpersönlich mit einer Weisung gesorgt, wie die Krone am Dienstag berichtete. Sie hält fest: „Jeder Anschein einer bevorzugten Behandlung muss vermieden werden.“

An eine Abberufung denkt die Ministerin nicht – im Gegenteil: Sie stellt sich demonstrativ vor Pilnacek, lobt seine „großartige Arbeit“ in seinem Fachgebiet. Am Sonntag wurde die Causa ausführlich besprochen. Die Ministerin sehe „keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Gang des Verfahrens in irgendeiner Weise beeinflusst werden sollte“, heißt es aus dem Ressort.