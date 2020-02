Neos starten neuen Versuch, Pilnacek zu entmachten

Ein hochrangiger Beamter im Justizministerium empfängt zwei Beschuldigte in einer politisch brisanten Causa.

So geschehen ist das vergangene Woche: Christian Pilnacek, Sektionschef für Strafrecht, hatte ein Gespräch mit den Casinos-Aufsichtsräten Josef Pröll und Walter Rothensteiner in seinem Büro. Sie sind in der Postenschacher-Affäre rund um die Casinos Austria AG beschuldigt.

Pilnacek sagt zum KURIER, er habe nur ihren Unmut über die Ermittlungen einfangen wollen - von einer "Beeinflussung" zu sprechen, sei "absurd". Auch Ministerin Alma Zadic hält zu ihm.

Die Opposition nimmt das aber nicht so einfach hin - zumal Pilnacek schon mehrmals wegen seiner Machtposition in der Kritik war.