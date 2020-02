Thüringen: Der wahre Sieger heißt Höcke

Am Donnerstag wurde die AfD sieben Jahre alt. Und erstmals seit ihrer Gründung hatte sie wirklich einen guten Grund zu feiern: Sie hat nämlich „Geschichte geschrieben“, wie Thüringens Landeschef Björn Höcke sagt.

Womit sie sich in den Geschichtsbüchern verewigt hat, ist Definitionssache. Für das Gros der Kommentatoren war die Wahl des ersten Ministerpräsidenten von AfD-Gnaden es ein „Tabubruch“, für die Partei selbst war das „der erste Mosaikstein der politischen Wende in Deutschland“. Stimmen wird wohl beides: Die AfD ist nämlich dort gelandet, wo sie schon immer hinwill – an den Stellschrauben der Macht.