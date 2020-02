Ex-Ministerin Berger über WKStA: "Kritik ist im Einzelnen berechtigt"

Karl, ebenfalls ÖVP, weitete die KStA zur WKStA aus, indem die Wirtschaftsstrafsachen dazukamen, und stockte sie personell kräftig auf. 40 Staatsanwälte arbeiten nun in der Zentrale in Wien und an drei Außenstellen, ihnen stehen IT- und Wirtschaftsexperten im Haus zur Verfügung.

Die ÖVP-Ministerin bestellte übrigens auch die heutige Leiterin, Ilse Vrabl-Sanda. Eine SPÖ-Nähe weist diese zurück. Ex-SPÖ-Ministerin Berger hält solche Überlegungen für „absolut sinnentleert“.

Sie sagt: „Die Arbeit der Leiterin sollte für sich sprechen. Es liegt in ihrer Verantwortung, Vorkehrungen zu treffen, damit der Druck von ihren Leuten genommen wird und Fehler wie in jüngster Vergangenheit nicht mehr passieren.“