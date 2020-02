Staatsanwälte bremsen Kanzler bei seiner Justiz-Offensive ein

Die WKStA reagiert am Donnerstag schriftlich auf die publik gewordene Attacke des Kanzlers: „Die WKStA entzieht sich keiner sachlichen Kritik“, heißt es in einer Aussendung, „wir verwehren uns jedoch gegen unsubstantiierte (unbegründete), öffentliche Spekulationen, die den Vorwurf der Verletzung des Amtsgeheimnisses und den Anschein parteipolitischen Handelns (das letztlich sogar jenem des Amtsmissbrauchs zumindest nahekommt) in den Raum stellen, und weisen diese entschieden zurück“.