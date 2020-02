Opernball-Absage an Lugner: Sexismus stieß Vonn ab

Klingt zwar wie ein Paradoxon, ist aber offenbar Stein des An- und Aufstoßes: Ein Nacktbild als Anzüglichkeit, noch dazu garniert mit gönnerhaft-genüsslichem Schwadronieren seitens des einladenden Baumeisters Richard Lugner (87) bei der Bekanntgabe seines diesjährigen Opernball-Stargastes. Da reichte es der US-Ski-Queen Lindsey Vonn (35), heißt es unverhohlen aus ihrem engsten Vertrautenkreis. Sie postete prompt auf Twitter: „Hey guys, just wanted to let you know I won’t be attending the Vienna Opera.“ (Freunde, ich wollte euch nur sagen, ich bin nicht beim Opernball dabei).