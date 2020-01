Statement von Lugner zu Vonn-Absage: "Rechtliche Probleme zu klären"

"Hey Leute, wollte euch nur wissen lassen, dass ich nicht in die Wiener Oper gehen werde. Hatte letzte Woche eine tolle Zeit in Österreich und freue mich auf meinen nächsten Besuch. Bis gleich!", twitterte Ex-Ski-Queen Lindsey Vonn und sorgte damit für große Aufregung. Denn eigentlich sollte sie ja als Stargast von Baumeister Richard Lugner am 20. Februar am Wiener Opernball tanzen.