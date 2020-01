Vonn sagt Lugner für Opernball ab

Seit dem Jahr 1992 zeigt sich Richard Lugner mit prominenten Gästen auf dem Wiener Opernball. So besuchten etwa Sophia Loren (1995), Pamela Anderson (2003) oder Paris Hilton (2007) das Fest an der Seite des Baumeisters. Vergangenes Jahr fiel die Wahl das ehemalige australische Supermodel Elle Macpherson alias "The Body".