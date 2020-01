Opernball-Aufreger: So kontert Alfons Haider Richard Lugner

Wie der KURIER bereits berichtete, werden heuer erstmals zwei Frauen miteinander debütieren. „Es ist wichtig, dass wir ein klares Zeichen gegen Homophobie setzen“, so Direktor Dominique Meyer dazu. „Die Kleiderordnung wird respektiert und sie tanzen Linkswalzer. Also ist für mich alles in Ordnung.“

So gar nicht in Ordnung ist das aber für Baumeister Richard Lugner, der darin eine Imagezerstörung des Balles sieht. Die beiden hätten bei der Eröffnung nichts verloren, meinte er.