Motto "Königin der Nacht": Letzter Opernball für Direktor Dominique Meyer

"Wir sind im Laufe der Jahre so etwas wie eine Familie geworden", leitete Staatsoperndirektor Dominique Meyer am Dienstagvormittag die Pressekonferenz zum Wiener Opernball ein. Für ihn ist es der letzte Opernball in seiner Funktion als Direktor. "Man hat den Eindruck, dass der Opernball immer das gleiche ist, dass es sich wiederholt. Dass die Tradition schön ist, aber eingefroren. Aber es ist nicht so. Es gibt Neuerungen. Besonders seit du da bist, Maria", streute er Opernball-Organisatorin Maria Großbauer Rosen. " Der Opernball ist nicht mehr der Ball im Gebäude der Oper. Es ist ein Ball der Künstler", stellt Meyer klar.