Mehrsprachige Jugendliche: Globale Probleme nur gemeinsam lösbar

Treffpunkt Kinderbücherei der Weltsprachen (Hütteldorferstraße gleich bei der U-Bahnstation Johnstraße). Der Kinder-KURIER begegnet drei ehemaligen Siegerinnen von „SAG’S MULTI!“, Tekla Scharwaschidze, Elodie Arpa (beide 21) und Eidel Malowicki (19). Sie sind Gesprächspartnerinnen einer neuen Podcast-Folge mit Eser Akbaba (ab Jänner Ö1-Campus-Radio). Die langjährige Wetter-Moderatorin ist nun das ORF-Gesicht dieses mehrsprachigen Redewettbewerbs, der ab diesem Schuljahr vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk getragen wird.

Aleksandra Djaković, Bibliothekarin und studierte Pädagogin, die zwei Jahre in einer Wiener Handelsakademie unterrichtet hat, führt uns zu Regalen mit Kinderbüchern in vielen Sprachen. Hier finden Tekla, Elodie und Eidel Werk in Georgisch, Französisch und Jiddisch.

Der Podcast mit der – ebenfalls mehrsprachigen - ORF-Moderatorin dreht sich um Erfahrungen aus dem Redebewerb. So verrät Tekla Scharwaschidze, was bei so manchen Teilnehmer_innen in den vergangenen elf Jahren immer wieder der Fall war: Beim ersten Antreten waren sie in den Passagen auf Deutsch ziemlich gut, aber in jenen der Familiensprache gab’s Luft nach oben. Beim dritten Antreten landete sie dann unter den Sieger_innen. Womit jeweils eine mehrtägige Reise ein in europäisches Land verbunden ist – so Corona es nicht verunmöglicht wie im vergangenen Schuljahr.