VdB nun Ehrenschützer des mehrsprachigen Redebewerbs "Sag's Multi!"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der immer wieder auch die jeweiligen Sieger_innen in der Hofburg empfangen hat, hat den Ehrenschutz über den mehrsprachigen Redebewerb übernommen und ruft in einer Videobotschaft zur Teilnahme auf. Unter anderem sagt er über bisherige Redner_innen: „Dieses Switchen-Können zwischen den Sprachen ist großartig! Es beeindruckt mich immer wieder. In meiner Schulzeit hätte es mich schon sehr gereizt, da mitzumachen. Z.B. wechseln von Deutsch ins Kaunertalerische“, was – kleine Anmerkung der Redaktion aber nicht als eigene Sprache gegolten hätte, auch wenn dieser Dialekt so klingen mag ;)

„Auch die Themen für die Reden sind topaktuell: Demokratie, Zivilcourage, Vielfalt der Gesellschaft, gutes Zusammenleben, digitale Welten, Generation global… Da ist doch sicher etwas Interessantes dabei, um darüber zu reden.

Natürlich bin ich mir bewusst, dass derzeit in den Schulen durch COVID-19 eine extrem herausfordernde Situation herrscht. Der Raum für zusätzliche Aktivitäten ist bestimmt nicht sehr groß“, wendet sich der Präsident an die „Lieben Lehrerinnen und Lehrer, ich will Sie trotzdem ermutigen: Sehen wir SAG’S MULTI! als Chance, über die beengende Situation durch COVID-19 hinaus zu blicken.“

Direkt an die Schüler_innen gewandt, meint Van der Bellen: „Ich will auch euch ermutigen: Gebt euren Träumen Raum! Sprecht aus, was euch bewegt! Bezieht Position! Eure Reden, eure Themen - das hat Platz. Wir wollen euch hören und sehen! Das Leitthema von SAG’S MULTI! lautet dieses Mal: „Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt!“ Eben. So ist es. Also, zeigt, was in Euch steckt!“ und er neue Schirmherr von „SAG’S MULTI!“ schließt ab damit: „Ich freue mich auf eure Reden!“

Zu einer Reportage über vormalige Siegerinnen und allen Infos zum Bewerb geht's in dem Beitrag hier unten.