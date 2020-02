Die süßeste Frucht ist Bildung und Wissen

Warum 21. Februar?!

Der 21. Februar wurde deswegen gewählt, weil an diesem Tag im Jahr 1952 in Pakistan die Polizei auf Demonstrant_innen schoss, die gegen sprachliche und kulturelle Unterdrückung protestierten. Die Regierung des damaligen Pakistans hatte beschlossen, Urdu soll die einzige Amtssprache sein. Dabei war das nur für rund drei Prozent der Bevölkerung die Muttersprache. In Ostpakistan wurde sogar fast ausschließlich Bengalisch gesprochen. Bei Protesten in Dhaka am 21. Februar schoss die Polizei auf Demonstranten. Dabei wurden mehrere Menschen getötet. Die sprachliche und kulturelle Unterdrückung Ostpakistans führte schließlich 1971 zur Abspaltung und zur Gründung von Bangladesch. Der 21. Februar wird dort seitdem als Tag der Märtyrer begangen. Auf Antrag von Bangladesch wurde dieser Tag im November 1999 durch die UNESCO zum Internationalen Tag der Muttersprache erhoben.