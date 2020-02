Schon als kleines Mädchen träumte sie vom Wetter-Ansagen

Es war einmal ein kleines Mädchen, das liebte es vor dem Spiegel der elterlichen – und geschwisterlichen (fünf davon hat sie) – zu spielen, sich mit ihm, ihrem Spiegelbild und all jenen Figuren zu unterhalten, in deren Rollen sie schlüpfte. Soweit noch nicht so besonders außergewöhnlich.

Allerdings hatte sie eine Rolle, die wahrscheinlich kaum ein anderes Kind erträumte. In ein unsichtbares Mikrophon sagte sie Sonnenschein, Regen oder anderes – je nachdem was sie sich vorstellte, welches Wetter am kommenden Tag vorherrschen würde oder sollte.

Wie das?

Nun, jeden Abend ab ½ 8 galt es für die Kinder ziemlich bis ganz ruhig zu sein. Die Eltern verfolgten die Nachrichten im Fernsehen. „Zeit im Bild“, so hießen die Hauptnachrichten auch vor Jahrzehnten schon - damals noch auf beiden ORF-Programmen (und das waren da noch die einzigen, die in heimischen TV-Geräten empfangen werden konnten) durchgeschaltet. Nach den Nachrichten aus aller Welt und Österreich kam die Wettervorhersage. Der Mann, oft in karierten Pullis, wusste so souverän zu sagen, wie’s wird, und einfach und kompetent verschiedenste Wetterphänomene zu erklären. Das beeindruckte und begeisterte die kleine Eser. Nachname Akbaba.