Vielleicht müssen wir gedenken, weil zu wenig gedacht wurde.

Freund von Anne Frank

Elodie Arpas Text baut auf der Geschichte von Peter van Pels auf. Er und seine Familie lebten mit der Familie von Anne Frank in einem Amsterdamer Hinterhaus versteckt – bis sie verraten worden waren. Die Jugendliche machte sich den Allerwelts-Vornamen Peter zunutze und schrieb über einen fiktiven Burschen gleichen Namens, der mit seiner Klasse das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen besucht. „Auf der Rückfahrt denkt Peter nach. Ein Ort. Vielleicht ist ein Ort wie ein Mensch, denkt er. Vielleicht ist jeder Ort Heim von Gutem und von Bösem, von schönen und von schrecklichen Momenten. So wie ein jeder von uns und wir als menschen zu beidem in der Lage sind. Peter van Pels und Peter, euer Nachbarsjunge, hätten ein und dieselbe Person sein können. Beide waren und sind schüchtern aber verträumt, still aber nachdenklich. Beide waren und sind verliebt. Nur dass wir Lisas (die Elodie Arpa für die Geschichte erfindet, Anm. d. Red.) Tagebuch nie lesen und Peter van Pels‘ Leben als Erwachsener nie kennenlernen werden. Denn dieser Zukunft wurde er beraubt.“

Persönlichkeit austreiben

Oliver Wittich, der fürchtet, trotz aller Berichte, Gedenkveranstaltungen usw. über den industriellen Massenmord der Nazis könnte sich Ähnliches viel zu leicht wiederholen, baute seinen Text „Mauthausen Transe“ auf der Biographie von Heinrich Habitz auf, der/die sich Liddy Bacroff nannte, als „schwer erziehbar“ tituliert wurde und als „Mann in Frauenkleider“ denunziert und im Jänner 1943 in Mauthausen ermordet wurde. Oliver Witich in seinem Text: „Das KZ ist der Ort schlechthin, um jemandem Persönlichkeit auszutreiben. Hier tragen alle das Gleiche. Alle haben die gleiche Frisur, nämlich keine. Alle haben die gleichen Fetzen an, die gleichen schlechten Schuhe...“

Mehr wissen wollen

Hannah Oppolzer, die schon eingangs mit ihrem Schlusssatz zitiert wurde, befasste sich mit Jožek (Josef) Kokot, einem Kärntner Slowenen, der nur 21 Jahre werden durfte – „und das ist nicht viel älter als ich jetzt bin“, so die Jungautorin, die in ihrem Text mehr über den jungen Mann wissen will: „Ich stehe hier an diesem Ort des einstigen Schreckens und überlege, was er wohl für ein Mensch war.“

