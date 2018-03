KZ-Gedenkstätte Mauthausen: „Hier hat der Tod gewohnt, geliebt, gelacht, gespeist"

Es trifft sich gut, dass es an diesem Drehtag winterlich kalt ist. Da wird wenigstens ein bisschen nachvollziehbar, wie es den hier eingesperrten Menschen gegangen sein muss – du selbst bist entsprechend warm angezogen und dir wird schon kalt. Die von den Nazis eingesperrten zehntausenden Menschen hatten nur dünne gestreifte Pyjamas und Holzschlapfen an, mussten mitunter stundenlang am Appellplatz strammstehen oder – in derselben „Ausrüstung“, schwere Steine die Todesstiege rauf schleppen.

„Ich will ihre Stimmen nicht vergessen, ich will sie in mir tragen und noch meinen Enkeln von jenem Massenmord erzählen, der einst hier geschah. Ich bin über ihnen gestanden, über den Toten, und ich betete still für ihre Seelen, dass sie jetzt im Tod den Frieden finden mögen, der ihnen in ihrem Leben nicht vergönnt war“, heißt es in Fortsetzung der oben zitierten Stelle in Hannah Oppolzers Text.

