Stresstest für Ludwig und Co.: Der Countdown zur Wien-Wahl live

Im Wiener Rathaus haben sich die Mandatarinnen und Mandatare des Wiener Stadtparlaments am Mittwoch zur letzten Sitzung des Gemeinderates in dieser Legislaturperiode getroffen. Dass das Finale bereits jetzt stattfindet, liegt an der von der rot-pinken Koalition beschlossenen Vorverlegung der Wahl. Der Urnengang wurde vom Herbst auf den 27. April - also auf kommenden Sonntag - vorgezogen. Am morgigen Donnerstag findet dann die letzte Landtagssitzung statt.

Dass so kurz vor einer Wahl noch getagt wird, ist durchaus ungewöhnlich. Nötig sind die Sitzungen aber, da von Rot-Pink noch Beschlüsse geplant waren. Zu den bereits kommunizierten Vorhaben gehört etwa die Novellierung des Veranstaltungsgesetzes im Landtag. Da die Wahl vorgezogen wurde, wurden die Termine nun eingeschoben.