Trump-Berater Fauci in Quarantäne; Seoul schließt erneut Bars und Clubs

In der Corona-Zwangspause der Formel 1 habe sich Lewis Hamilton an Französisch-Lektionen versucht, verriet der britische Rennfahrer in einem Video seines Mercedes-Teams. Dabei sei er allerdings zu ehrgeizig gewesen. "Es ist ein Sechs-Wochen-Kurs, man soll jeden Tag eine halbe Stunde machen. Aber wenn ich etwas mache, dann gehe ich immer ins Extrem. Ich habe also eine Woche in zwei Stunden gemacht, war am vierten Tag schon bei Woche vier. Das hat mich echt gestresst, ich habe es nicht genossen", verriet Hamilton.

Daher habe er das Lernen für eine Woche unterbrochen und wolle nun wieder damit anfangen. In der Schule sei er sehr gut in Französisch gewesen, so sei ihm jetzt die Idee gekommen. "Ich wollte immer eine neue Sprache lernen", sagte der Silberpfeil-Pilot. Dass er nur seine Muttersprache wirklich beherrsche, sei "etwas peinlich".