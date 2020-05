Nachrichtenüberblick - Die wichtigsten Themen des Tages

Freie Fahrt zwischen Deutschland und Österreich ab 15. Juni Aktuell zählt Österreich 1.190 Erkrankte. Lesen Sie weitere nationale wie internationale Entwicklungen rund um die Corona-Krise HIER in unserem LIVE-Ticker.

Freibad, Tennis oder Party: Unlogische Regeln in der Corona-Krise Manche Vorschrift, wie die Maskenpflicht in Fahrzeugen, scheint zu eng gegriffen und praktisch schwer umsetzbar ( mehr dazu hier ).

Experte: Bis Ende Juli fast 150.000 Corona-Tote in den USA Bisher sind bereits 82.000 Menschen gestorben. Nun prognostizieren die Forscher für 4. August rund 147.000 Tote ( mehr dazu hier ).

Corona-Fall: Pence geht "einige Tage" auf Abstand zu Trump Die Sprecherin des US-Vizepräsidenten wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Nun will Pence Trump aus dem Weg gehen ( mehr dazu hier ).

EU-Kommissar hält Sommer-Touristensaison in Europa für möglich

Kommission will am Mittwoch Empfehlungen für schrittweise Grenzöffnung abgeben (mehr dazu hier).