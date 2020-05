Politische Corona-Zahlenspiele um Wien

Medizinern bereitet die Lage in Wien jedenfalls derzeit noch keine Sorgen. Die Situation in der Bundeshauptstadt sei eindeutig stabil, betonten am Wochenende die Experten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Seit 17. April habe es demnach in Wien an einem Tag niemals mehr als 40 diagnostiziere Infektionen gegeben. Ende März, am Höhepunkt der Krise, waren es hingegen an zwei Tagen jeweils 200.