Corona sorgt für Wiener Wahlkampf mit harten Bandagen

In dieser Rolle gefällt sich der Stadtrat aber ohnehin, während sich Ludwig (noch) zurückhält. Umgekehrt wird sich die ÖVP voll auf Hacker einschießen. Der Stadtrat habe die Pandemie zunächst nicht ernst genommen, lautet die Stoßrichtung. So habe er die erste Schulschließung in Wien kritisiert und Ärzte, die den Mangel an Schutzkleidung aufzeigten, als „hysterisch“ bezeichnet. Alles nur Manöver, um das chaotische Vorgehen der Bundesregierung bei den Corona-Verordnungen zu verschleiern, kontert man in SPÖ-Kreisen.

Den Roten sind die zuletzt wieder schärfer gewordenen Angriffe aus dem Bund vielleicht gar nicht so unrecht. Ist doch ein Außenfeind immer noch das beste Mobilisierungsmittel im Wahlkampf.