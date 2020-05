Peter Hacker fürchtet "grauslichen" Corona-Wahlkampf der ÖVP

Seinen Unmut adressierte der Ressortchef nicht zuletzt in Richtung Innenminister Karl Nehammer ( ÖVP). Es sei „unerträglich, was da im Augenblick auch vom Innenminister an Gerüchten in die Welt gesetzt wird, nur damit er da schon Vorwahlkampf in Wien machen kann“, nahm Hacker Bezug auf eine kürzliche Falschmeldung, wonach einige untergebrachte Flüchtlinge abgängig gewesen sein sollen. Man habe in den vergangenen Tagen einen Vorgeschmack darauf bekommen, welch ein „grauslicher Wahlkampf“ bevorstehe.

"Nicht nur brave Schulbuben"

Zuletzt hatte es Meldungen gegeben, wonach es unter den knapp 300 isolierten Personen zu aggressiven Handlungen gegen das Messe-Personal gekommen sei. Hacker dazu: „Bei 300 Männern im Alter von 20 bis 30 - völlig wurscht, wo die 300 Männer herkommen - finden Sie nicht nur brave Schulbuben, sondern da finden Sie ein schönes buntes Durcheinander der Lebensrealität junger Männer. Darunter gibt es ganz viele, die ein ganz normales Leben führen, und da gibt's immer auch ein paar Verrückte darunter. Das ist weder neu noch überraschend.“