Unter Zugzwang: Italien ist zur Öffnung verdammt

„Ich nehme an, ich hatte wohl irgendwie Pech“, sagt der italienische Student Lorenzo Di Berardino. Bereits drei Mal musste der 22-Jährige in Quarantäne – das erste Mal in Wuhan, als er dort als Austauschstudent lebte, dann bei seiner Rückkehr nach Italien und das vorerst letzte Mal, als das Virus seine Heimat mit voller Wucht traf.

Jetzt hofft Di Berardino, dass drei Mal genug ist – und auf eine Lockerung der Maßnahmen in Italien nicht wieder eine Verschärfung folgt. Kommenden Montag dürfen die italienischen Regionen Geschäfte, Cafés, Restaurants und Bars wieder öffnen. Auch Haar- und Schönheitspflege soll wieder möglich sein. Ab dem 1. Juni sollen Reisen außerhalb der Heimatregion erlaubt werden.