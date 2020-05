Warum können wir den Regen riechen, bevor der erste Tropfen zu spüren ist?

Forscher des Massachusetts Institute of Technology in Cambridge ( MIT) wollten mehr wissen: Sie machten 600 Experimente mit 28 verschiedenen Bodenarten. Schickten Nieselregen, Platzregen, Landregen, Wolkenbruch & Co hinab. Und fanden heraus, wie es Regen gelingt, feine Teilchen, die in der Luft schweben, z. B. Nebel und Staub, in die Luft zu transportieren. Und das geht ungefähr so: Auf den Boden klatschende Regentropfen schließen kleinste Partikel ein, die in den Tropfen als Luftbläschen aufsteigen und beim Platzen perlend ihren Duft entfalten. Wie in einem Prosecco-Glas.

Das gelingt vor allem bei leichtem, gleichmäßigem Niederschlag auf trockenem, luftdurchlässigem Boden. Und warum erreicht uns der Geruch, ohne dass wir einen einzigen Tropfen spüren? Thomas Wostal: „Das hat einen simplen Grund: Wenn es in der Nähe regnet, trägt der Wind den Duft zu uns.“

Und jetzt gehe ich raus tanzen.