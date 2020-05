Freibad, Tennis oder Party: Unlogische Regeln in der Corona-Krise

Privat feiern, doch mit Abstand zur Party gehen

Der berühmte Babyelefantenabstand von mindestens einem Meter gilt in der Öffentlichkeit für all jene Personen, die unterschiedliche Wohnsitze haben. Allerdings sind Treffen im privaten Bereich erlaubt: Dieselben Freunde, die gemeinsam bei einer Geburtstagsfeier waren, dürfen beim Heimgehen nicht auf ihren persönlichen Babyelefanten vergessen - es gilt Abstandspflicht auf dem Gehsteig. Sollten sie sich für die Heimfahrt ein Auto teilen, dann heißt es: Maske auf.

In Öffis dürfen die Menschen zusammenrücken, in der Schule nicht

Grundsätzlich gilt die Abstandspflicht generell in der Öffentlichkeit und somit auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Doch beim Ein- und Aussteigen und zu Stoßzeiten ist der Abstand nicht mehr einzuhalten. Deshalb kann, so § 1, Absatz 3, "ausnahmsweise" davon abgewichen werden. Was wiederum Direktoren von Schulen etwas aufstößt: Sie sind angehalten, für den Mindestabstand in Klassen und Gängen zu sorgen.