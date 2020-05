Platzregeln im Freibad: "So rentiert sich das für viele nicht"

Die Ursache dahinter ist ein rein rechnerisch-legistische und trifft alle Betreiber von Freibädern in ganz Österreich. Eine vierköpfige Familie beispielsweise müsste laut Bundesvorgaben mit einem Bedarf von 80 Quadratmetern kalkuliert werden, obwohl sie diesen Platz gar nicht braucht: Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben sind ausdrücklich von den Abstandsregeln ausgenommen, so steht es in der "Empfehlung des Expertengremiums zur schrittweisen Wiedereröffnung nach dem Bäderhgygienegesetz".

Zusammen, aber getrennt berechnet

Die Bäderbetreiber müssen dennoch stets diese 20 Quadratmeter pro Person veranschlagen und in der Anzahl der Tickets berücksichtigen, betont Michael Leitgeb, Geschäftsführer des Städtebundes. "Das heißt, die Familie darf wie immer zusammenliegen und braucht keine 80 Quadratmeter. Ein Betreiber kann aber nicht anders, als vier Einzelpersonen zu berechnen." Leitgeb vermutet, dass dadurch je nach Standort bis zu 25 Prozent weniger Gäste eingelassen werden können als eigentlich möglich wäre.