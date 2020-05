Wenigste Corona-Tote und -Erkrankte: Wie Kärnten das schaffte

Anders als andere Bundesländer bat Kaiser die Polizei um Unterstützung. Mithilfe der geübten Ermittlerfragen werden die Kontakte von infizierten Personen rekonstruiert. Diese Kontaktpersonen werden dann von den Amtsärzten in Isolation geschickt, bis klar ist, ob auch sie infiziert sind.

Ob Gottesdienste, Schulen oder Pflegeheime – in penibler Kleinarbeit überwacht der Krisenstab alle Lebensbereiche. In Altenheimen verhängte Kärnten sehr früh ein Besuchsverbot. „Bis heute gibt es bei uns keinen einzigen Infizierten in Altenheimen“, sagt Wurzer.

Dienstag, 12. Mai. Auf dem Tisch des Krisenstabs liegt ein Spezialfall: Bauern, deren Almen ins Nachbarland hineinreichen, dürften nicht zu ihrem Vieh. Kaiser und sein friulanischer Kollege erledigen die Sache informell – die Tiere dürfen besucht werden.