Nachrichtenüberblick - Die wichtigsten Themen des Tages

Sonnig und warm: Insgesamt gibt es am Ostermontag bereits ab den Morgenstunden verbreitet mehr Wolken als zuletzt, zwischendurch zeigt sich aber immer wieder die Sonne. Am Nachmittag setzt von Norden her leichter Regen ein, meist in Form von Schauern. Mit einer herannahenden Kaltfront sind bis zum Abend vereinzelt auch Gewitter eingelagert. Temperaturen zwischen 16 und 25 Grad, am Wärmsten wird es im Südosten.