Frankreich: Kein Ausstieg aus der Ausgangssperre in Sicht

Widerstreit der Gefühle

An diesem Widerstreit der Gefühle wird auch der TV-Auftritt des Präsidenten kaum etwas ändern, weil er genau das Dilemma widerspiegelt, in dem Frankreich steckt.

Einerseits ist sich die Mehrheit der Franzosen der jetzigen Gefahrenlage, die von Macron als „Kriegszustand“ bezeichnet wurde, bewusst. Mit 13.900 Corona-Toten in Spitälern und Seniorenheimen (die am Virus in ihren Wohnungen Verstorbenen sind nicht erfasst) liegt Frankreich im europäischen Spitzenfeld bei den Epidemie-Opfern. Da wollen sich viele Menschen gegenüber dem Staatschef nicht illoyal verhalten. Das zeigt sich auch darin, dass die seit Mitte März verhängte Ausgangssperre, obwohl sie vergleichsweise strenger gehandhabt wird als etwa in Österreich, laut Umfrage von drei Vierteln der Franzosen gutgeheißen wird.

Aber den Franzosen ist gleichzeitig klar, dass es einen verheerenden Mangel an Schutzmaterial (Gesichtsmasken, Einweg-Kittel, Schutzbrillen, Hauben) sogar in Krankenhäusern, Notaufnahmen, Ordinationen und Seniorenheimen gibt. Dass sich die französischen Regionen, die vom Virus hauptsächlich betroffen sind, bei der Zahl der Intensivbetten mit Beatmungsgeräten am äußersten Limit bewegen. Dass es in den Reanimationsabteilungen an qualifiziertem Personal mangelt. Dass in einigen Spitälern, der Bestand an Betäubungs- und Lockerungsmitteln gefährlich sinkt. Und dass in Frankreich zu wenig Virus-Tests verfügbar sind.