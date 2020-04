Warum Migrantenviertel um Paris besonders im Corona-Fokus stehen

Dazu kommen üble Wohnverhältnisse: „Wo Großfamilien auf engstem Raum wohnen, schlägt die Quarantäne in ihr Gegenteil um. Es entstehen familiäre Infektionsherde“, warnt ein Bürgermeister. Abstand halten ist auch schwierig, weil die Freiluftmärkte geschlossen wurden. Daher überfluten die Menschen die spärlichen Supermärkte. Aus diesen Gründen wurde die Polizei angehalten, nur noch mit äußerster Bedachtsamkeit auf aggressive Jugendliche in Brennpunkt-Vierteln zu reagieren. Viele Polizisten haben aber selber längst verinnerlicht, dass in Gemeindebau-Blöcken nicht dieselben Quarantäne-Bestimmungen durchgesetzt werden können wie in Garten-Wohnanlagen oder bürgerlichen Vierteln, aus denen etliche Familien in ihren Zweitwohnsitz übersiedelten.