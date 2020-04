Hengstschläger: "Gesundes Wirtschaften muss möglich sein“

Wie lösen wir das Problem der Wirtschaft?

Man muss natürlich ethisch rechtfertigen, wenn man etwas tut. Man muss aber auch ethisch rechtfertigen, wenn man etwas nicht tut. So wichtig und sinnvoll die umgesetzten Maßnahmen sind, so sehr muss natürlich ein genau abgestimmter Plan für das Wiederhochfahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in Österreichs entworfen und umgesetzt werden. Auf keinen Fall zu früh, auf keinen Fall zu schnell, auf keinen Fall ohne entsprechend einzufordernde Verhaltensregeln. Und auf jeden Fall mit der notwendigen Transparenz. Aber jede Zeit der Welt haben wir nicht. Wenn man das jetzt tut, braucht es wissenschaftliche Begleitung. Wie überhaupt in diesen Tagen die Bedeutung der Wissenschaft für politische Entscheidungen nicht hoch genug eingestuft werden kann. Politikberatung ist etwas, was mir selbst, etwa im Zuge meiner Tätigkeit in der österreichischen Bioethikkommission, dem Rat für Forschung und Technologieentwicklung oder dem Think Tank Academia Superior immer ein großes Anliegen war. Um den Weg hinaus aus den aktuellen Covid-19-Pandemie-Maßnahmen optimal planen zu können, braucht es möglichst viele solide Daten. Natürlich nur unter Einhaltung der entsprechenden ethischen und rechtlichen Normen, natürlich nur unter höchstmöglicher Sicherstellung von Datenschutz und Privatsphäre sollten Daten für die Forschung im Sinne des Gemeinwohls eingesetzt werden.

Die Regierung versucht einen Balanceakt. Es gibt die Lockerung, anderseits will man nicht zu viel Aufbruchstimmung aufkommen lassen. Ist der Spagat schaffbar?

Ja, Maßnahmenlockerung über „Design Thinking“. Es muss ein sehr transparenter Prozess vom Beobachten und Verstehen, über Ideengenerierung hin zur Entwicklung und Austestung eines Prototypen-Konzeptes in Gang gebracht werden. Dieser Ansatz muss auch die notwendige Fehlerkultur beinhalten. In diesem fortlaufenden Prozess muss jede Einzelentscheidung, die im Praxistest nicht die erwünschten Ergebnisse erzielt oder einfach nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten gerecht wird, immer sofort wieder adaptiert werden können. „Gesundes Wirtschaften“, im wahrsten Sinne des Wortes „gesund“, muss ermöglicht werden. Dafür muss man beginnen, Schritt für Schritt die Maßnahmen zu lockern und immer evaluieren was kommt.