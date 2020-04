Schöne neue Welt: Fast vollendete Architekturwunder der Superklasse

Fotomuseum, Seoul / JADRIC Architektur

Lichtbalken und Vulkanstein. "Architektur spiegelt vor allem die Kultur eines Landes wider. Deshalb setzt Korea jetzt besonders auf Kunst", sagt Mladen Jadric, dessen Büro, gemeinsam mit dem koreanischen Partnerbüro „1990uao“, das " Seoul Photographic Art Museum“ in der Kulturmeile am Rande von Seoul errichtet. "Wir machen keine Architektur, sondern übersetzen unsere Zeit in Raum", sagt Jadric weiters. "Wir planen Räume mit Inhalt und Kontext, das ist die Zeit. Ein kreativer Prozeß. Gute Architektur ist ein Zeichen von Kultur und alles, was wir hinterlassen werden." Dass unsere Zeit auch in dem Museums-Projekt ein Zeichen setzt, sieht man an der kunstvoll strukturierten und mit Lichtlinien durchsetzten Außenfassade. Sie besteht, ähnlich wie im Wiener mumok im Museumsquartier, aus einem Mix aus Fertigbeton und schwarzem Vulkanstein und läßt den Außen- mit dem Innenraum verschmelzen, https://www.jadricarchitektur.at