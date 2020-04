Geheime Leiden: Wie große Politiker zu Patienten wurden

Churchill litt während seiner Amtszeit unter Bluthochdruck, einer typischen Politikerkrankheit, die durch Stress, psychische Anspannung und zu wenig Schlaf entstehen kann. Auch Kreisky, Franz Josef Strauß, Bismarck, Tito, Lenin, Stalin und Hitler hatten diese Krankheit. Beim amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt führte der Bluthochdruck im Spätstadium zu Arterienverkalkung, die Einfluss auf seine politische Arbeit hatte. In diesem Fall sogar auf den Verlauf der Weltgeschichte: Roosevelt, der überdies nach einer Kinderlähmung im Rollstuhl saß, reiste im Februar 1945 nach Jalta, um über die Aufteilung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg zu verhandeln. In Jalta wurde der Osten Europas der Sowjetunion zugesprochen, zumal Stalin die Ermüdungszustände und die immer wiederkehrende geistige Abwesenheit des amerikanischen Präsidenten beinhart ausnützte. Roosevelt starb nur wenige Wochen später.

Churchill hatte zeitweise auch Alkoholprobleme und seine ungesunde Lebensweise – die er mit „No sports!“ definierte – trug dazu bei, dass er in seiner Amtszeit zwei Schlaganfälle erlitt, die er vertuschte und die erst nach seinem Tod bekannt gegeben wurden.

Viele der kranken Politiker schleppten sich von Termin zu Termin und verschwiegen ihr Leiden – oft, um nur ja nicht von der Macht gedrängt zu werden.

Kaum ein Staatsmann hatte ein so strahlendes Image wie John F. Kennedy. Dabei war gerade er ein schwerkranker Mann. Antikörper im Blut zerstörten die Nebennieren, was dazu führte, dass er an Depressionen, Schwindelanfällen, Übelkeit und Kreislaufstörungen litt. Körperlich beeinträchtigt war er überdies infolge einer angeborenen Deformation der Wirbelsäule. „JFK“ bewegte sich unter starken Schmerzen auf Krücken, die er meist nur ablegte, wenn Kameras in der Nähe waren.