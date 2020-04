Lernen aus der Corona-Krise: Was wir nicht mehr missen wollen

Medikamente per Mausklick

Lange wurde darüber nachgedacht, aber erst durch den Druck der Corona-Krise wurde es extrem flott umgesetzt: das elektronische Rezept.



Es erspart den Patienten oder den Menschen, die derzeit für Senioren Besorgungen machen, den (Um-)Weg in die Ordination. Ärzte können seit Mitte März Rezepte auch nach einem Anruf ausstellen und in der eMedikation des Patienten speichern. Apotheker können darauf zugreifen; um die Arzneien abzuholen, sind bloß Name und Sozialversicherungsnummer des Empfängers nötig. Auch das Stecken der eCard entfällt. Das ist praktisch.