Großbritannien: Erste Engpässe in der Intensivmedizin

Zweite und dritte Welle befürchtet

Bisher wurden in Großbritannien 9.875 Todesfälle aufgrund einer Covid-19-Erkrankungen registriert. Damit gehört das Land zu den hauptbetroffenen in Europa; und die Lage könnte sich noch deutlich verschlimmern: Nach Einschätzung der britischen Wellcome-Stiftung könnte Großbritannien das am schlimmsten von der Corona-Pandemie getroffene Land innerhalb Europas werden. Im Vereinigten Königreich werde die Todesrate möglicherweise die höchste sein, so der Direktor der Stiftung, Jeremy Farrar.

Nach dem jetzigen Ausbruch rechnet der Experte, der auch die britische Regierung berät, mit einer zweiten und dritten Welle. Er hoffe auf einen Impfstoff bis Herbst, dann müsse noch die Produktion für die Impfung vieler Millionen Menschen hochgefahren werden. "Ich würde hoffen, dass wir das in zwölf Monaten schaffen, aber das ist an sich schon ein beispielloser Ehrgeiz", so Farrar.